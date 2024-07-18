Девушка Деппа об актере: «Джонни — загадочный и непредсказуемый»

Джонни Депп считается одним из самых ярких голливудских актеров. Он был в отношениях с настоящими красавицами. У него был роман с Кейт Мосс, а также с актрисой Ванессой Паради, которая родила от него дочку Лили-Роуз Мелоди и сына Джека. А после тяжелого развода с Эмберт Херд, который длился целых 6 лет, он стал все чаще проводить время с блондинкой, которая оказалась русской.

Журналисты выяснили, с ним общается Юлия Власова из Екатеринбурга, которой 28 лет. Она призналась, что знакомство со звездой фильма «Пираты Карибского моря» произошло на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. С того момента у них завязалось общение.

«Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным», — поделилась Юлия в беседе с KP.RU.

У слову, у нее два высших образования. Раньше она была моделью, а теперь у нее есть свой салон красоты в Чехии, которую она считает своим вторым домом.