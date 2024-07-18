Актер из «Слова пацана» Андрей Максимов объявил о разводе с женой

Андрей Максимов снялся в таких картинах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Фишер». Артист состоял в браке с 36-летней Софией Сливиной, которая подарила ему сына. У них, несмотря на разницу в возрасте в 10 лет, были хорошие отношения. Но на этот раз Максимов сообщил, что они развелись.

Он решил объявить об этом публично, но не назвал причину размолвки с матерью своего ребенка.