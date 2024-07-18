Актер из «Слова пацана» Андрей Максимов объявил о разводе с женой

Андрей Максимов снялся в таких картинах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Фишер». Артист состоял в браке с 36-летней Софией Сливиной, которая подарила ему сына. У них, несмотря на разницу в возрасте в 10 лет, были хорошие отношения. Но на этот раз Максимов сообщил, что они развелись.
Он решил объявить об этом публично, но не назвал причину размолвки с матерью своего ребенка.
«Дорогие, друзья и товарищи. Мы с Соней приняли решение разойтись. Мы остаемся в прекрасных отношениях и умираем от любви к нашему сыну. Обнимаем», — написал исполнитель роли Желтого в «Слове пацана».
Андрей Максимов расстался с женой. Фото: соцсети Андрея Максимова
Комментарии к посту он решил отключить.
Напомним, что Андрей сыграл свадьбу с избранницей 4 года назад. Ребенок у них родился в конце 2020 года. Он рассказывал, что они почти не ссорятся. Актер восхищался достижениями Сливиной. Однако теперь их пути разошлись.
В этом году также подали на развод Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Нюша и Игорь Сивов, Алсу и Ян Абрамов.
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