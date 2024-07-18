Евгений Кузин расплакался, увидев сына от Маргариты Агибаловой в аэропорту

Евгений Кузин дождался встречи с наследником. Фото: соцсети Евгения Кузина

Бывший участник телестройки сделал мальчику сюрприз. Евгений Кузин встретил Дмитрия в аэропорту вместе с дочкой от новой жены. Маргарита Агибалова сняла трогательное видео.

Евгений Кузин раньше был участником шоу «Дом-2». Он был в браке с Маргаритой Агибаловой. У пары родился сын Дмитрий. Но потом они развелись. Кузин не горел желанием участвовать в воспитании сына. В итоге экс-жена уехала жить на Кипр с сыном, мамой, ее мужем и сестрой Беллой. Целых пять лет Евгений не видел своего наследника. За минувшие годы у него начались отношения с Александрой Артемовой, которая родила ему дочь Александрию.

18 июля случилось долгожданное событие. Агибалова прилетела с 14-летним сыном в Москву. Она предупредила об этом бывшего мужа, который решил устроить сюрприз. Кузин приехал в аэропорт, чтобы встретить наследника. В соцсети появилось видео, где он бежит к Дмитрию и обнимает его. В этот момент у бизнесмена на лице проступили слезы. При этом на руках он держал свою дочку. 

«Спасибо», — написал Евгений. 

Ему помогла организовать эту встречу его бывшая теща

Поклонники были тронуты поступком Кузина. Если раньше многие считали его плохим папой, то теперь они поменяли свое мнение. Экс-участник телестройки продемонстрировал, что любит своего ребенка и скучал пока был с ним в разлуке. 

Напомним, что у Агибаловой новый брак с Павлом Марсо.

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Евгений Кузин с детьми. Фото: соцсети Ирины Агибаловой

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