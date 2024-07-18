Евгений Кузин расплакался, увидев сына от Маргариты Агибаловой в аэропорту

Евгений Кузин раньше был участником шоу «Дом-2». Он был в браке с Маргаритой Агибаловой. У пары родился сын Дмитрий. Но потом они развелись. Кузин не горел желанием участвовать в воспитании сына. В итоге экс-жена уехала жить на Кипр с сыном, мамой, ее мужем и сестрой Беллой. Целых пять лет Евгений не видел своего наследника. За минувшие годы у него начались отношения с Александрой Артемовой, которая родила ему дочь Александрию.

18 июля случилось долгожданное событие. Агибалова прилетела с 14-летним сыном в Москву. Она предупредила об этом бывшего мужа, который решил устроить сюрприз. Кузин приехал в аэропорт, чтобы встретить наследника. В соцсети появилось видео, где он бежит к Дмитрию и обнимает его. В этот момент у бизнесмена на лице проступили слезы. При этом на руках он держал свою дочку.