Инстасамка убрала филлеры из губ и показала лицо

Дарья Зотеева, которая выступает под псевдонимом Инстасамка, никогда не скрывала, что меняла свою внешность. Она несколько раз делала операции и даже вставляла импланты в пятую точку. Певица регулярно колола филлеры в губы. Не так давно она еще и сбрила брови. Но накануне артистка объявила, что захотела перемен. Инстасамка поддержала тренд на натуральность. Она выложила фото, на котором показала обновленное лицо.
На этот раз певица удалила филлеры из своих губ. Но после процедуры у Дарьи губы стали еще больше из-за отека. Должно пройти время, чтобы увидеть результат.
Дарья Зотеева захотела «сдуть» губы. Фото: соцсети Инстасамки
«Убрала губы девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь (осталось брови вернуть)», — написала звезда.
Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Инстасамка правильно поступила.
Ранее певица рассказала, что из-за вмешательств во внешность у нее начались проблемы со здоровьем. Из-за филлеров в лице она буквально чуть не задохнулась, а из-за вставленных имплантов Зотеевой придется всю жизнь заниматься спортом, чтобы они не обвисли.
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