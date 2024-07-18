Инстасамка убрала филлеры из губ и показала лицо

Дарья Зотеева, которая выступает под псевдонимом Инстасамка, никогда не скрывала, что меняла свою внешность. Она несколько раз делала операции и даже вставляла импланты в пятую точку. Певица регулярно колола филлеры в губы. Не так давно она еще и сбрила брови. Но накануне артистка объявила, что захотела перемен. Инстасамка поддержала тренд на натуральность. Она выложила фото, на котором показала обновленное лицо.

На этот раз певица удалила филлеры из своих губ. Но после процедуры у Дарьи губы стали еще больше из-за отека. Должно пройти время, чтобы увидеть результат.