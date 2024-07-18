Спорткар Ивлеевой, стоимостью 40 млн рублей, арестовали из-за ее долгов по налогам

Настя Ивлеева уже давно стала хорошо зарабатывать. Она раньше вела шоу «Орел и решка». Блогерша потом стала снимать свои проекты. Но конец 2023 года принес ей неприятный сюрприз. После «голой» вечеринки она лишилась заработка. На нее обрушилось много осуждения. В итоге около 6 месяцев Настя ничего не снимала. Она лишь недавно заявила, что хочет вернуться на экраны и снова заняться творчеством. Но на нее обрушились новые проблемы.

Накануне стало известно, что у блогерши образовался долг перед налоговой. Ей нужно выплатить почти 21 млн рублей. А теперь выяснилось, что Ивлеева лишилась своего спорткара, который купила в кредит, так как стоит он 40 млн рублей.

«Ламборгини» звезды арестовали из-за долгов по налогам. По данным Телеграм-канала SHOT, на машину наложен запрет на регистрационные действия. Но пока Настя еще ездит на спорткаре и даже нарушает правила дорожного движения. Накануне она превысила скорость и получила штраф.

Телеведущая любит скорость, поэтому не удивительно, что за год у нее скопилось 72 штрафа за превышение на 100 тысяч рублей. Но она их вовремя оплачивает.