Владимир Познер назвал враньем новость о том, что у него нашли рак кожи

Владимир Познер. Фото: Global Look Press

Владимир Познер рассказал, где на самом деле находится.

Владимир Познер в свои 90 лет продолжает работать. Недавно он даже ездил в Европу на гастроли с Иваном Ургантом. А 18 июля появилась новость, что журналист был госпитализирован. Отмечалось, что у него диагностировали рак кожи. Якобы ему даже сделали химиотерапию. Но спустя несколько часов телеведущий вышел на связь. Он решил внести ясность в происходящее. Познер опроверг все новости. 

«Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни — полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», — написал он на своем сайте. 

Напомним, что ранее у журналиста были проблемы со здоровьем. В том числе он дважды лечил онкологические заболевания. У него был рак простаты. Владимиру Владимировичу делали операцию по удалению опухоли. А спустя два десятка лету него диагностировали рак кишечника. 

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