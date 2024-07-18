Владимир Познер назвал враньем новость о том, что у него нашли рак кожи

Владимир Познер в свои 90 лет продолжает работать. Недавно он даже ездил в Европу на гастроли с Иваном Ургантом. А 18 июля появилась новость, что журналист был госпитализирован. Отмечалось, что у него диагностировали рак кожи. Якобы ему даже сделали химиотерапию. Но спустя несколько часов телеведущий вышел на связь. Он решил внести ясность в происходящее. Познер опроверг все новости.

«Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни — полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», — написал он на своем сайте.

Напомним, что ранее у журналиста были проблемы со здоровьем. В том числе он дважды лечил онкологические заболевания. У него был рак простаты. Владимиру Владимировичу делали операцию по удалению опухоли. А спустя два десятка лету него диагностировали рак кишечника.