Девушка Джонни Деппа Юлия Власова рассказала, что они познакомились на кинофестивале в Карловых Варах

Джонни Депп в 61 года остается одним из самых завидных холостяков в Голливуде. У него было много романов с красотками от Кейт Мосс до Ванессы Паради. А в прошлом году завершился шестилетний бракоразводный процесс звезды «Пиратов Карибского моря» с Эмбер Херд. Актер был рад, когда суд встал на его сторону. Теперь Деппа видят в компании блондинки Юлии Власовой.

Впервые вместе их заметили два года назад на концерте Джеффа Бека в Чехии. А недавно актер снова с ней проводил время. Они были вместе на выходе с вертолетной площадки в Лондоне.

Спутницей голливудской звезды оказалась 28 летняя девушка родом из Екатеринбурга. Многим было интересно, как они могли познакомиться.

«Мы познакомились случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году», — поделилась с KP.RU Власова.

К слову, Депп действительно ездил на фестиваль в качестве почетного гостя.

У Юлии есть два образования. Сначала она отучилась на Урале, а второй диплом она получила уже в Чехии. Она успела поработать ассистентом в компании по производству деталей для воздушного транспорта. А так как у нее привлекательная внешность, то успела побывать и моделью. Теперь она занимается своим бизнесом. У нее есть салон красоты в Праге.

Недавно у Власовой был день рождения. Она похвасталась тем, что у нее произошло в жизни.

«Этот год был переполнен яркими красками, смехом, любовью, путешествиями, эмоциями, разговорами до утра, спонтанными решениями, адреналином и нескончаемым удивлением! Дальше больше!» — написала девушка Деппа.