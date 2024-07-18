Ляйсан Утяшева раскрыла секрет своего брака с Павлом Волей: «Если нас закрыть в квартире, то мы друг друга сожрем»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото:  Global Look Press

Ляйсан Утяшева призналась, что у них с Павлом Волей случаются ссоры и недопонимания.

Ляйсан Утяшева может похвастаться успешной карьерой. Она не скрывает, что у нее также хорошо сложилась личная жизнь. Телеведущая не перестает совершенствоваться. Она уже несколько лет ведет шоу про выживание вместе с мужем. Также у нее есть несколько своих проектов. С Павлом Волей она также растит двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Они часто ездят в путешествия. 

Ведущий шоу Comedy Club постоянно признается в любви жене. Примечательно, что Утяшева ранее заверяла, что они не ругаются с возлюбленным, но недавно она обмолвилась, что очень темпераментная и во время ссор может бить посуду. Теперь телеведущая все же дала понять, что между ними бывают ссоры. Она рассказала, что может разрушить их брак. 

У них плотные графики, потому они ценят, когда могут провести время вместе. 

«Это романтика, у нас бесконечное состояние ожидания свиданий», — пояснила Утяшева. 

Но она отметила, что они договорились отменять дела на Новый год и в дни рождения детей. О работе супруги не вспоминают и во время отпусков. 

«С другой стороны... Я со своим темпераментом, Паша со своим... Представь нас закрытыми в этой квартире. Кажется, мы друг друга сожрем», — сказала телеведущая. 

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