Ляйсан Утяшева раскрыла секрет своего брака с Павлом Волей: «Если нас закрыть в квартире, то мы друг друга сожрем»

Ляйсан Утяшева может похвастаться успешной карьерой. Она не скрывает, что у нее также хорошо сложилась личная жизнь. Телеведущая не перестает совершенствоваться. Она уже несколько лет ведет шоу про выживание вместе с мужем. Также у нее есть несколько своих проектов. С Павлом Волей она также растит двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Они часто ездят в путешествия.

Ведущий шоу Comedy Club постоянно признается в любви жене. Примечательно, что Утяшева ранее заверяла, что они не ругаются с возлюбленным, но недавно она обмолвилась, что очень темпераментная и во время ссор может бить посуду. Теперь телеведущая все же дала понять, что между ними бывают ссоры. Она рассказала, что может разрушить их брак.

У них плотные графики, потому они ценят, когда могут провести время вместе.

«Это романтика, у нас бесконечное состояние ожидания свиданий», — пояснила Утяшева.

Но она отметила, что они договорились отменять дела на Новый год и в дни рождения детей. О работе супруги не вспоминают и во время отпусков.

«С другой стороны... Я со своим темпераментом, Паша со своим... Представь нас закрытыми в этой квартире. Кажется, мы друг друга сожрем», — сказала телеведущая.