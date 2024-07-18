Надежда Сысоева призналась, почему из шоу «Выжить в Дубае» выгнали Викторию Боню: «У нас не было другого выбора»

Надежда Сысоева известна благодаря выступлениям в Comedy Woman. В последнее время она все чаще оказывается в центре внимания. Надежда впервые приняла участие в реалити «Выжить в Дубае». У нее там случились несколько конфликтов. Ко всему прочему, в пустыне она была с возлюбленным Сашей Стоуном, но после проекта они расстались.

Также на артистку обрушилось много хейта. На этот раз она дала интервью, в котором объяснила, что зрители увидели ее в новом образе, поэтому была такая реакция. Звезда считает, что все просто привыкли ее видеть в роли глупой и наивной девочки, как в Comedy Woman.

Но она считает, что выросла и показала, что умеет постоять за себя. На шоу Сысоева поссорилась с Анной Седоковой и публично обвинила певицу в том, что та флиртовала со Стоуном. Теперь о своем поступке актриса жалеет. По словам артистки, от шоу она получила не те эмоции, которые ожидала.

«Да, там есть что-то не очень приятное. Ты смотришь на себя со стороны, потом думаешь: «Боже, это реально я?!», но чему меня научил проект, так это точно держать язык за зубами, думать, о чем ты говоришь», — пояснила Надежда.

Также она рассказала, почему на малые испытания в итоге пошла Виктория Боня. С самого начала многие в звездной команде были настроены против нее. Но Сысоева отметила, что выгнали телеведущую не по этой причине.

«Мы не хотели терять мужскую силу на больших испытаниях, поэтому на малое испытание отправляли Вику Боню. В пятом выпуске она ушла, и мы очень расстроены. Такого не было, что мы хотели ее выгнать, но в тех условиях все сложилось так, что у нас не было другого выбора», — сказала она на шоу «Утро. ТНТ».

При этом актриса назвала Викторию провокатором и хитрым игроком. Она заверила, что в итоге они остались друзьями. Хотя недавно у Бони в соцсети был конфликт со звездой.