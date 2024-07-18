Брежнева призналась, что тяжело пережила расставание с Меладзе: «Развод — это сложно. Я говорю, у меня слезы»

Вера Брежнева уже несколько лет живет за границей. Еще в свой 40-вой день рождения она веселилась с Константином Меладзе. Однако вскоре 8 лет их брака завершились — они развелись. Певица не делилась подробностями случившегося. Она стала давать концерты в Европе. Артистка участвует в фотосессиях. Она в последнее время более активно ведет соцсети. А в новом интервью звезда заговорила о драме, которую пережила. Развод с композитором ей принес боль.

«Я это дело сложно проходила. Конечно, я не люблю выносить на публику какие-то сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы. Это было сложно...», — поделилась она.

Несмотря на все сложности, Вера считает, что с такими ситуациями нужно справляться самостоятельно. При этом она подчеркнула, что и поддержка семьи тут важна. Артистка отметила, что главное не остаться в роли жертвы навечно. Она пояснила, что в итоге случившееся помогло ей поменять фокус на себя.

«Было состояние, когда я понимала, у меня нет сил ни на что, и сейчас могу только грустить. И я себе дала это время. Оно необходимо, чтобы не бежать от этих чувств, чтобы не блокировать их в себе, а прожить. Но важно в этих чувствах не залипать», — высказалась Брежнева в YouTube-шоу Аделей Исламгуловой.

Напомним, что у певицы уже были разводы. Она вырастила дочку Соню от Виталия Войченко. А в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом у нее появилась дочка Сара.