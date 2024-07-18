Митя Фомин впервые прокомментировал развод Алсу и Яна Абрамова: «Оказывается, ничто не вечно под Луной»

Митя Фомин удивлен происходящим. Фото: Global Look Press

Митя Фомин предположил, что если в Сеть просачивается информация о скандале и бракоразводном процессе, то это кому-то нужно.

Главной темой этого лета в светских кулуарах стал развод Алсу и Яна Абрамова. Певица внезапно рассталась с супругом, хотя раньше опровергала все слухи о проблемах в семье. Теперь она почти открыто подтверждает, что банкир ей изменял. Артистка не скрывает неприязни к Анастасии Решетовой, с которой видели Яна. Модель называют разлучницей и считают, что с ней у миллиардера был тайный роман. Сама Решетова все опровергает. 

Многие поддержали в этой ситуации Алсу. Но Филипп Киркоров и Анастасия Волочкова находятся на стороне Абрамова. А вот Митя Фомин, который приехал на фестиваль «Белые ночи», заявил, что его удивило и даже расстроило то, что произошло. 

«Мне жаль, что они расстаются. Мне казалось, что это одна из самых влюбленных и романтических пар на нашем небосводе. Оказывается, ничто не вечно под Луной», — отметил певец. 

На этот раз Митя отметил, что не читает сплетни, но подозревает, что никакая информация не становится публичной просто так. Артист считает, что этому всегда кто-то специально способствует, пишет SPB.KP.RU.

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