Митя Фомин впервые прокомментировал развод Алсу и Яна Абрамова: «Оказывается, ничто не вечно под Луной»

Главной темой этого лета в светских кулуарах стал развод Алсу и Яна Абрамова. Певица внезапно рассталась с супругом, хотя раньше опровергала все слухи о проблемах в семье. Теперь она почти открыто подтверждает, что банкир ей изменял. Артистка не скрывает неприязни к Анастасии Решетовой, с которой видели Яна. Модель называют разлучницей и считают, что с ней у миллиардера был тайный роман. Сама Решетова все опровергает.

Многие поддержали в этой ситуации Алсу. Но Филипп Киркоров и Анастасия Волочкова находятся на стороне Абрамова. А вот Митя Фомин, который приехал на фестиваль «Белые ночи», заявил, что его удивило и даже расстроило то, что произошло.

«Мне жаль, что они расстаются. Мне казалось, что это одна из самых влюбленных и романтических пар на нашем небосводе. Оказывается, ничто не вечно под Луной», — отметил певец.

На этот раз Митя отметил, что не читает сплетни, но подозревает, что никакая информация не становится публичной просто так. Артист считает, что этому всегда кто-то специально способствует, пишет SPB.KP.RU.