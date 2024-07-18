Лиза Арзамасова на последнем сроке беременности сделала признание: «Врачи рекомендовали не летать»

Лиза Арзамасова привыкла много работать. Она снимается в кино, играет в театре, пишет книги. При этом актриса растит сына Льва и иногда участвует в ледовых шоу Ильи Авербуха. У нее царит идиллия в отношениях с мужем. Недавно супруги поделились радостной новостью. Они скоро снова станут родителями. Фигурист не скрывает, что мечтает о дочке, так как у него не было такого опыта. На этот раз беременность протекает иначе. Артистка не смогла поехать с мужем в Сочи, где он будет показывать свое шоу.

В соцсетях Лиза решила поделиться кадром, сделанным на курорте год назад. Она показала свекровь Юлию, которая играла с внуком. Актриса рассказала, что мама Авербуха ей присылает трогательные слова про Льва. Она сожалеет, что не может снова быть рядом с ними.

«В этом году врачи рекомендовали не летать на самолетах на позднем сроке, так что я машу ручкой сочинскому закату и любимым друзьям и желаю всем насладиться выступлениями наших прославленных фигуристов на шоу Илюши», — написала артистка.

Примечательно, что еще недавно Арзамасова продолжала выступать. Теперь она готовится к родам. Пол будущего ребенка пара пока не раскрыла.