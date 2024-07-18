Арзамасова показала, как свекровь играет с подросшим внуком Львом: «Замечательная во всех отношениях»

Лиза Арзамасова и Илья Авербух готовятся к радостному событию. Фото: Global Look Press

Лиза Арзамасова с радостью отдыхает в компании свекрови.

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что ее жизнь за последние годы изменилась. Актриса состоит в браке с Ильей Авербухом. У них подрастает сын Лев. Недавно пара объявила, что у них грядет новое пополнение в семье. Лиза находится на большом сроке беременности. Долгое время она продолжала работать. Однако теперь звезда проводит время в Москве, а вот ее муж отправился в Сочи. 

В соцсети Лиза решила выложить фото, сделанное год назад. Она показала свою свекровь Юлию, которая играла на курорте со своим внуком. Лев хлопал в ладошки. 

«Моя замечательная во всех отношениях свекровь (не очень люблю это слово), мама Илюши, Юлия Марковна прислала мне такие нежные и милые строчки:

Ай да львенок, мой внучок! Все умеет, малышок! И играет, и поет, с мамой блинчики печет. Футболист он и пловец. Вот какой он молодец! 

Воздух наполнился трогательностью самых добрых воспоминаний», — пояснила актриса.

Мама Авербуха с внуком. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

К слову, Арзамасова на этот раз не поехала в Сочи. Она отметила, что врачи не рекомендовали ей совершать перелеты. Но актриса поддержала мужа в соцсетях. Он в Сочи представит свои ледовые шоу. 

Поклонники были впечатлены. Многие порадовались, что у Лизы сложились хорошие отношения со свекровью. Она также регулярно проводит время со своей мамой.

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