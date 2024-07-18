Арзамасова показала, как свекровь играет с подросшим внуком Львом: «Замечательная во всех отношениях»

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что ее жизнь за последние годы изменилась. Актриса состоит в браке с Ильей Авербухом. У них подрастает сын Лев. Недавно пара объявила, что у них грядет новое пополнение в семье. Лиза находится на большом сроке беременности. Долгое время она продолжала работать. Однако теперь звезда проводит время в Москве, а вот ее муж отправился в Сочи.

В соцсети Лиза решила выложить фото, сделанное год назад. Она показала свою свекровь Юлию, которая играла на курорте со своим внуком. Лев хлопал в ладошки.