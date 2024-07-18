Лимузин Аллы Пугачевой увезли в поле и превратили в жилище для бездомных

Алла Пугачева была в браке с Филиппом Киркоровым. Они прожили вместе 11 лет. Певица от него получила в подарок белый лимузин с розовым салоном. Она была единственной в России, кто ездил на 10-метровом лимузине Hummer. Это был подарок на день рождения, но после развода она вернула его Киркорову. Артист сначала хотел уникальный автомобиль, сделанный по заказу в США, выставить на аукцион.

«Стартовая цена — 250 тысяч евро (сегодня это почти 24 млн руб. — прим. ред.)», — говорил он.

Потом Филипп Бедросович передумал и хотел отдать его в российский «Автомузей», но и этого не произошло. Дорогое авто пылилось во дворе на Земляном Валу. Там до сих пор живет его отец Бедрос. Позже друг предложил поставить лимузин в своем гараже. После этого Бедрос не видел его, так как друг стал выпивать, а саму машину угнали.

«Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи... Бедрос очень переживал, даже снял в банке свои сбережения — 80 тысяч долларов», — поделился приятель семьи Киркоровых Константин, пишет KP.RU.

Папа певца хотел починить лимузин, но друзьям удалось его отговорить. По словам Константина, спасать уже было нечего, так как машина проржавела.

К слову, у Пугачевой много машин. Она любит ездить на своем Rolls-Royc. При этом артистка не обновляет машины, предпочитая старые модели. Однако уже больше двух лет она живет за границей, поэтому ее автопарк стоит в гараже в деревне Грязь.