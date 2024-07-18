Телеведущий Владимир Познер попал в больницу из-за рака кожи

Владимир Познер много лет работает на телевидении. У него есть проблемы со здоровьем. 18 июля стало известно, что его госпитализировали в Москве. Журналист почувствовал себя плохо.

Примечательно, что ему поставили опасный диагноз — злокачественную эпителиому кожи. Отмечается, что 90-летний Познер плохо себя почувствовал и попросил помощи у врачей.

Телеведущему провели курс химиотерапии. Целый день ему пришлось провести под капельницами. Теперь журналист наблюдается у онколога.

Стоит уточнить, что Владимир Владимирович несколько раз лечился от рака. В 59 лет, когда он еще жил в Нью-Йорке, у него нашли рак простаты. Потом ему пришлось перенести операцию. А в 80 лет врачи диагностировали у него рак кишечника.

Недавно рак нашли у Отара Кушанашвили. Журналист несколько недель провел в больнице и теперь готовится к новым операциям.