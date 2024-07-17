Наталия Медведева спустя 10 лет назвала причину увольнения из Comedy Woman: «Меня ушли»

Наталия Медведева многим знакома по шоу Comedy Woman. В нем она выступала с Екатериной Варнавой и другими актрисами. 10 лет назад артистка покинула проект. Все это время она молчала о причинах, почему так случилось. Но оказалось, что условия труда ее не совсем устраивали. Наталия Медведева пояснила, что по контракту им нужно было отчитываться почти за все.

«Очень жесткий был контракт. Мы все вместе возмущались каким-то пунктом. Из разряда, что чуть ли не любая фотография должна утверждаться продюсером. Чуть ли не генеральным директором», — пояснила звезда в шоу «proПУСК» с Георгием Иващенко.

12 лет назад Медведева начала выступать в театре и сниматься в кино. В итоге у нее появился агент. Актриса уверена, что все это раздражало ее начальство.

«Да и не я ушла, а меня ушли… Это назревало годами. Участие в одном проекте, в другом», – отметила она.

Примечательно, что Наталия Медведева также писала сценарии для номеров шоу. В итоге, ее начали наказывать, лишая гонораров. Актриса призналась, что стала отказываться писать сценарии и потребовала, чтобы были оформлены авторские права на нее, но получила отказ. В итоге ее уволили, но от этого звезда испытала только облегчение.

«Я точно помню тот день, когда мне позвонили и сказали: «Спасибо, до свидания»… Я стою, вижу себя в поле, у меня как будто огромные крылья вырастают! Все мое тело как будто пронзил воздух. Тебя отпустили, отвязали», – уточнила она.

К слову, у нее сложилась личная жизнь. В 2022 году Наталия Медведева родила третьего ребенка – дочку Лизу. Актриса заверила, что ей стало не легче, а сложнее. Она без угрызения совести пользуется услугами няни.