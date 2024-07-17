Настю Ивлееву разыскивают судебные приставы за долг в 11,3 млн рублей

2024 год начался для Насти Ивлеевой с неприятных событий. Ее осудили за «голую» вечеринку, а также оштрафовали. Некоторое время телеведущая нигде не появлялась. Насте Ивлеевой объявили бойкот на телевидении. Блогерша лишилась рекламных контрактов. Но уже к лету она снова начала вести творческую деятельности. Звезда понадеялась, что искупила вину. А 17 июля стало известно, что на Настю Ивлееву навалились новые проблемы. На этот раз из-за налогов.

Ее разыскивают приставы из-за долга.. Против Ивлеевой возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов на 11,3 млн рублей. Представители блогерши отказываются комментировать ситуацию.

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Напомним, что недавно также проблемы с налогами были у Павла Прилучного, Саши Стоуна, Александра Реввы.

По материалам телеграм-канала SHOT