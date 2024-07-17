Собчак раскрыла, как прививает сыну интерес к искусству: «Должно быть интересно»

Ксения Собчак уже давно стала известной персоной. В браке с Максимом Виторганом у нее родился сын Платон. Она уделяет ему много времени. Телеведущая заранее искала для него школу. Мальчик с малых лет учил английский и китайский языки. Ксения Собчак регулярно возит Платона за границу. На этот раз Ксения выложила фото с курорта. Она запечатлелась, как играет с наследником в необычные карты. Звезда решила раскрыть секрет воспитания сына.

«Когда я забеременела, страх быть «плохой матерью" был огромен. И я подошла к процессу как привыкла к экзаменам: не уверен,-учись! Всю беременность я читала книги про детскую психологию - и это сформировало довольно четкую теорию что надо и что не надо делать. Важный для меня принцип: ребенку должно быть интересно! Ничего хорошего из зоны «заставить» не происходит. Иногда по-другому не получается, но это всегда крайняя мера, а не «обычный вторник». Ну, например, я хочу увлечь Платона живописью. А он любит играть «в дурака» на пляже. В итоге я покупаю колоды в разных музеях мира с известными художниками и в процессе игры рассказываю ему про Фриду Кало, ее картины и биографию. В итоге, к концу пятой партии получаю заветное: «мам, а давай сходим посмотреть эти картины вживую», – поделилась она.

К слову, Ксения Собчак уточнила, что не хочет повторять ошибок родителей. Она отметила, что у нее отбили любовь к балету и опере, так как ее водили на них в детстве для галочки.