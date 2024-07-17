Россиянка подала иск в суд к Алене Водонаевой на 740 тысяч рублей

Телеведущая Алена Водонаева, ставшая известной благодаря участию в проекте «Дом-2», продолжает привлекать внимание общественности. Она известна своим колким характером. Недавно Алена Водонаева вступила в конфликт с рэпером Джиганом, чтобы защитить подругу Викторию Боню.

А теперь сайт KP.RU сообщает, что Водонаева снова находится в центре внимания из-за нового скандала. Она проходит ответчиком в судебном деле об экономических спорах по гражданским правоотношениям. На днях Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск, который направлен Алене Водонаевой.

Отмечается, что судиться с блогершей решила Амиргазина Камилла Викторовна. Женщина занимается фотосъемкой, маникюром и обучает мастеров ногтевого сервиса, о чем рассказывает в соцсетях. Россиянка требует с Алены 740 тысяч рублей. Что послужило причиной такого иска неизвестно.

Алена Водонаева пока не прокомментировала случившееся. Напомним, что ранее она с критикой высказывалась о людях с лишним весом, а также сетовала, что эскортницы не платят налоги.