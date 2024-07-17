Бывшая жена Глеба Жемчугова Ольга Ветер из «Дома-2» вышла замуж

Ольга Ветер знакома зрителям по шоу «Дом-2». Ранее шатенка была в браке с Глебом Жемчуговым и растит сына Михаила. Но после развода у нее появился новый возлюбленный Дмитрий. В сентябре прошлого года избранник сделал ей предложение руки и сердца. Примечательно, что о личной жизни теперь Ольга Ветер говорит редко. 17 июля настал день свадьбы. Она проснулась рано утром, чтобы подготовиться к важному событию.
Звезда «Дома-2» облачилась в белое короткое платье с открытым плечом, дополнила образ жемчужным ожерельем. Ольга Ветер собрала волосы, оставив пряди у лица. Образ дополнял жемчужный клатч и букет с белыми и голубыми цветами.
Ольга Ветер в образе невесты. Фото: соцсети Ольги Ветер
Поклонники поздравляют 31-летнюю Ольгу. Многие отметили, что она достойна счастья. К слову, Дмитрий прекрасно ладит с ее сыном от прошлых отношений. Так вышло, что ранее Диму часто сравнивали с коллегой Ольги Ветер по реалити-шоу Евгением Кузиным. Ей порой до сих пор приходится объяснять, что ее возлюбленный не Кузин.
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