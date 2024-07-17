Бывшая жена Глеба Жемчугова Ольга Ветер из «Дома-2» вышла замуж

Ольга Ветер знакома зрителям по шоу «Дом-2». Ранее шатенка была в браке с Глебом Жемчуговым и растит сына Михаила. Но после развода у нее появился новый возлюбленный Дмитрий. В сентябре прошлого года избранник сделал ей предложение руки и сердца. Примечательно, что о личной жизни теперь Ольга Ветер говорит редко. 17 июля настал день свадьбы. Она проснулась рано утром, чтобы подготовиться к важному событию.

Звезда «Дома-2» облачилась в белое короткое платье с открытым плечом, дополнила образ жемчужным ожерельем. Ольга Ветер собрала волосы, оставив пряди у лица. Образ дополнял жемчужный клатч и букет с белыми и голубыми цветами.