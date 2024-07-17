Сын Михаила Круга сделал татуировку от сглаза: «Уже давно верю»

Ирина Круг с сыном. Фото: соцсети Ирины Круг

Александр Круг рассказал, какие сделал татуировки. Он даже отдал дань своему отцу.

Михаил Круг не смог увидеть, каким вырос его сын Александр. Певца убили в его собственном доме. Вдова артиста Ирина Круг не только вырастила наследника, но и стала выступать на сцене. 22-летний наследник Круга тоже поет на сцене и пишет стихи. Он даже принимал участие в «Новой фабрике звезд». На этот раз молодой певец приехал на фестиваль в Витебск. Там его тепло приняла публика. 

Александр Круг делает татуировки на теле. Оказалось, что он набил персонажей любимых мультиков и героев популярных фильмов, обереги и знаки звездного рода. 

«Самая главная татуировка – «КРУГ». Ее я набил, потому что у моего отца на этом же месте тоже была татуировка «Миша В.», – пояснил сын звезды. 

Также он показала воробья. Оказалось, что это знак его звездного рода, так как у Михаила настоящая фамилия Воробьев и он относится к династии Воробьевых. На другой руке у его запечатлена необычная кошка. Ее он набил, чтобы защититься от сглаза. И даже на ногах у него есть тату. 

«Я в сглазы уже давно верю. Даже со скрепками хожу!» – сказал Круг-младший, пишет «МК».

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