Сын Михаила Круга сделал татуировку от сглаза: «Уже давно верю»

Михаил Круг не смог увидеть, каким вырос его сын Александр. Певца убили в его собственном доме. Вдова артиста Ирина Круг не только вырастила наследника, но и стала выступать на сцене. 22-летний наследник Круга тоже поет на сцене и пишет стихи. Он даже принимал участие в «Новой фабрике звезд». На этот раз молодой певец приехал на фестиваль в Витебск. Там его тепло приняла публика.

Александр Круг делает татуировки на теле. Оказалось, что он набил персонажей любимых мультиков и героев популярных фильмов, обереги и знаки звездного рода.

«Самая главная татуировка – «КРУГ». Ее я набил, потому что у моего отца на этом же месте тоже была татуировка «Миша В.», – пояснил сын звезды.

Также он показала воробья. Оказалось, что это знак его звездного рода, так как у Михаила настоящая фамилия Воробьев и он относится к династии Воробьевых. На другой руке у его запечатлена необычная кошка. Ее он набил, чтобы защититься от сглаза. И даже на ногах у него есть тату.

«Я в сглазы уже давно верю. Даже со скрепками хожу!» – сказал Круг-младший, пишет « МК ».