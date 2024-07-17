Мария Голубкина впервые призналась, что Андрей Миронов ее настоящий отец: «В прямом смысле, в биологическом»

Мария Голубкина родилась в звездной семье. Ее мама народная артистка Лариса Голубкина. А вот кто папа актрисы, до недавнего времени точно не было известно. По одним данным, им был режиссер Николай Щербинский-Арсеньев. Также были предположения, что им является актер Алексей Баталов. Но теперь сама Мария Голубкина решила раскрыть семейную тайну. Она отметила, что все думали, что Андрей Миронов ее отчим. Но оказалось, что это неправда.

«У меня нет отчима, это мой отец. В прямом смысле, в биологическом. Я с детства знала, что это мой отец. Приписывают еще Досталя и Баталова. Но, если выбирать, на кого больше похожа, то, все-таки на Миронова», — сделала признание Голубкина.

К слову, в один год с Марией Голубкиной появилась на свет дочь Андрея Миронова от брака с Екатериной Градовой Мария Миронова. В беседе с Еленой Хангой актриса рассказала, почему у нее с сестрой разные фамилии. Она отметила, что просто сестра родилась в браке. Сенсационное заявление артистка сделала в программе «Ханга ПРО…».

Напомним, что 12 лет Мария была замужем за Николаем Фоменко. У них двое детей: Анастасия и Иван. С коллегой она развелась, когда они решили построить бассейн. Актриса увлекается верховой ездой, играет на гитаре и фортепиано.