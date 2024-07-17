Иосиф Оганесян после развода обратился к Саше Черно: «Все! Ты больше не моя»

Бывшие участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян в эту среду, 17 июля, официально развелись. И даже в суде экс-супруги умудрились устроить перепалку.

В микроблоге Иосиф Оганесян разместил видео, которым запечатлено, как они с Сашей Черно попрощались друг с другом, обменявшись колкими любезностями.

«У меня нет жены. Все, ты больше не моя!» — заявил бывшей жене Иосиф Оганесян. «Да, я «больше не твоя» уже два года», — в ответ тут же напомнила ему Саша Черно.

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Иосиф Оганесян выразил надежду, что они с Сашей Черно смогут сохранить дружеские отношения, ведь у них растет сын Стефан. Вместе с тем Иосиф дал понять, что дружить с Сашей — задача сложная.

«Многое было сказано, в том числе и на эмоциях, но сейчас я рад исходу. Каждый из нас идет своей дорогой, надеюсь, мы останемся в хороших отношений, но это не факт», — заключил Иосиф Оганесян в микроблоге.

Напомним, поженились Иосиф Оганесян и Саша Черно под занавес 2018 года. Свадьбу они сыграли на проекте.