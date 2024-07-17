Нюша и Игорь Сивов отложили на месяц развод из-за детей

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, в мае подала на развод с Игорем Сивовым. Она решилась на перемены в личной жизни одновременно с певицей Алсу, которая рассталась с Яном Абрамовым. Но исполнительница хита «Чудо» заверяла, что осталась в дружеских отношениях с бывшим избранником. Она даже не будет делить с ним совместно нажитое имущество. Но во время суда у них возник спор на тему того, с кем останутся жить их дети: пятилетняя Серафима-Симба и двухлетний Саффрон.

Во время суда Нюше и Игорю дали еще месяц на примирение. Теперь их адвокаты встретятся 15 августа. Сейчас дети находятся с отцом в Дубае. Ему помогают их воспитывать няни, так как бизнес-коуч занимается своим образованием.

«Сивов почему-то решил поднять вопрос, хотя ему никто не мешает видеться с Симбой и Саффроном. Да они и так большую часть времени в данный момент проводят с папой», — поделился человек из окружения пары, пишет «СтарХит».

Также отмечается, что Нюша постоянно находится на связи с детьми и в будущем хотела бы привезти их в Россию. Однако теперь ей придется уладить разногласия с Сивовым.