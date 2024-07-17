Умер автор текстов Лены Миро и ее экс-возлюбленный Андрей Шмаров

17 июля стало известно, что умер журналист и бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров. Отмечается, что он был обнаружен без сознания в своей квартире в Москве. Журналист пролежал несколько часов на полу до того, как его нашел опекун. Ему вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали его с инсультом и переломом ребер. Шмаров был доставлен в реанимацию, но так и не пришел в сознание. Накануне вечером Шмаров скончался.

Примечательно, что именно он, по некоторым данным, был автором текстов Лены Миро, которая прославилась как скандальная блогерша. А также журналист был с ней в отношениях. Однако публично об этом они никогда не заявляли.

Лена Миро в апреле этого года умерла после аварии и комы в Америке. Она была в браке с американским фотографом, с которым познакомилась во время отпуска в Таиланде, и даже родила ему ребенка. В США блогерша жила тихо, поэтому новость о ее смерти стала неожиданностью.

По материалам телеграм-канала Mash