93-летняя Людмила Хитяева сама занимается установкой памятника на могиле сына

Людмила Хитяев уже давно стала известной актрисой. Она в свои 93 года редко появляется на публике. в 2023 году она пережила настоящую трагедию. Умер ее единственный сын Павел Белокринкин. Ему было 69 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Сама артистка считает, что он подорвал здоровье, пока жил в Таиланде, где постоянно жарко. Людмила Хитяева с трудом похоронила наследника на Преображенском кладбище, где упокоены ее родители.

Оказалось, что этим летом Хитяева не стала уезжать из города. Она рассказала, что занята важным делом. Актриса сама устанавливает памятник на могиле сына.

«Сейчас я ни с кем не общаюсь. Делаю памятник на могиле сына. Это мой долг. Только что приехала с Преображенского кладбища», – поделилась 93-летняя звезда, пишет KP.RU.

Напомним, что Людмила Хитяева пыталась помочь сыну, когда он вернулся из Таиланда. Она водила его по врачам. Однако это не помогло его спасти.