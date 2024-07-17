Анастасия Волочкова подала иск о выплате льготной пенсии за работу балериной

Анастасия Волочкова долгое время была примой в Мариинском театре, а потом в Большом театре. Теперь она выступает со своими шоу. Артистка живет на Рублевке в большом особняке и несколько раз в год ездит отдыхать на Мальдивы. Анастасия Волочкова привыкла жить с шиком. Она не скрывает, что порой мужчины делают ей дорогие подарки.

Однако ранее звезда пыталась судиться с Большим театром. Она отмечает, что ее незаконно отправили в административный отпуск и не платили зарплату много лет, поэтому должны ей выплатить несколько десятков миллионов рублей. Однако суд требование Анастасии Волочковой не удовлетворил.

Теперь Анастасия Волочкова подала в суд уже на пенсионный фонд. Она хочет добиться, чтобы ей выплачивали льготную пенсию. Балерине не хватило 6 месяцев стажа, чтобы иметь на это право. Но она с адвокатом нашла эти потерянные полгода стажа в одном из театров и теперь будет пытаться добиться справедливости. С 18 лет Анастасия Волочкова танцует и уже имеет стаж в 30 лет, но не все может подтвердить договорами, пишет KP.RU.