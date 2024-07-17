Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» официально развелись

Бывшие участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян поделились в микроблоге снимком, на котором запечатлены в суде. Заснявшись на фоне двери в кабинет, где, очевидно, проходило заседание по их бракоразводному процессу, пара сообщила, что их семья больше не существует и де-юре.

«Разведены», — лаконично сообщила Саша Черно под снимком.

Поклонники тут же отреагировали на новость. Многие признаются, что им искренне жаль, что Саше Черно и Иосифу Оганесяну не удалось сохранить брак. А кое-кто прямо называет Сашу Черно виновницей распада семьи.

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Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян поженились в конце декабря 2018 года. Их пышная свадьба состоялась на съемочной площадке «Дома-2» . А в июле 2020 года на свет появился сын пары, малыш Стефан. Родители мальчики развелись в канун его четвертого дня рождения.