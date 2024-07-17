Александр Петров выложил видео, как танцует и целуется с молодой женой на лужайке

Александр Петров долгое время был завидным холостяком. У актера был плотный рабочий график, но у него случались романы. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» решил неожиданно сыграть свадьбу с девушкой, которую встретил на улице. Уже через несколько дней они отправились в ЗАГС, а потом устроили пышную свадьбу. Многие были удивлены, что Александр Петров так быстро решил связать свою жизнь с Викторией Антоновой. 23-летняя девушка покорила его.

И вот 16 июля Александр Петров решил похвастаться тем, как складывается его семейная жизнь. Он выложил трогательное видео. Актер целовался и обнимался с женой. Потом они стали босиком танцевать на лужайке вальс.