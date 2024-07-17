Талызина заявила, что у Галкина* проблемы с алкоголем: «Алле следует позаботиться о муже»

Алла Пугачева несколько раз была в браке. Счастье она обрела уже в зрелом возрасте. Певица состоит в отношениях с Максимом Галкиным*. Больше двух лет назад они уехали в Израиль. Ходили слухи, что ей пришлось последовать за супругом. Однако теперь они почти не видятся. Примечательно, что юморист постоянно находится на гастролях. Он ищет заработок в Европе. А вот Алла Пугачева на днях приехала в Юрмалу с детьми Лизой Галкиной и Гарри Галкиным. Там она наслаждается теплыми днями.

Однако поклонники переживают, что у супругов проблемы в отношениях, так как они редко бывают вместе. Даже племянник певицы Влад говорил соседке, что Алла Пугачева спит отдельно от мужа. Он удивлялся, что они продолжают быть вместе. А теперь актриса Валентина Талызина раскрыла, что у юмориста большие проблемы, и жене надо его спасать.

«Алле следует позаботиться о своем муже. Мне кажется, что он пьет. У него большие проблемы, это очевидно. Он же постоянно падает на сцене», — поделилась Валентина Илларионовна, пишет Абзац.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.