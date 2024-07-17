Банковские счета Павла Прилучного заблокировала налоговая из-за просроченной декларация

Павел Прилучный активно строит карьеру. За год он обычно снимается в нескольких проектах. Актер стал особенно востребованным после выхода сериала «Мажор». Но в последнее время Павел Прилучный часто сталкивается с проблемами.

17 июля стало известно, что у него заблокировали банковские счета. Это произошло из-за того, что он не предоставил ФНС декларацию. Павел Прилучный теперь не имеет возможности пользоваться счетами в трех банках, которые связаны с его ИП.

Отметим, что Павел Прилучный должен был предоставить финансовую отчетность о своей творческой деятельности до 3 июля, но не сделал этого. При этом в эти дни он был в России с женой Зепюр Брутян.

Сейчас у Павла Прилучного идут суды с бывшей женой Агатой Муцениеце. Сначала актриса потребовала увеличить алименты на детей и смогла этого добиться. В ответ Павел Прилучный решил, что нужно определить, с кем хотят жить их дети Тимофей и Мия. Скоро наследникам пары придется отправиться в суд.

По материалам телеграм-канала Shot