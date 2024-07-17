София Ротару избавляется от недвижимости в России

София Ротару давно стала легендарной певицей. Ее выступления всегда вызывали ажиотаж. Софии Ротару удалось заработать целое состояние. Она обзавелась недвижимостью в разных странах. В России у нее также есть дома и квартиры. Но в последние два года она уже не приезжает в нашу страну. По некоторым данным, артистка теперь живет на Сардинии вместе с сыном и невесткой. София Ротару теперь уже не собирается ездить в Россию, поэтому распродает там недвижимость.

В прошлом году София Ротару продала квартиру в Ялте на улице Гоголя. А недавно она избавилась от еще одних ялтинских апартаментов. Хочет артистка продать и дом в поселке Никита, где раньше часто бывал ее сын.

«Говорят, он хочет продать этот дом, хотя мать до последнего сопротивлялась, хотела сохранить дачу как память о покойном муже, с которым она тут частенько отдыхала», — пояснил сосед артистки, пишет KP.RU.

Яхту София Ротару также продала, хотя любила на ней рыбачить. Пока еще стоит отель «Вилла София» на набережной Ялты, которой владеет Ротару. Но она уже давно заброшена. Сын певицы пытался продать ее, но просил слишком большую цену, 25 млн евро, поэтому покупателя не нашлось. Теперь все чаще звучат предложения национализировать здание и сделать из него ЗАГС.