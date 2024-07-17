София Ротару переехала на Сардинию с сыном и невесткой

София Ротару раньше давала концерты и выступала на корпоративах. Она приезжала в Россию на «Песню года». Но в последние два года артистка не появляется на публике. Она перестала ездить в Москву. Певица проводила время в своем особняке в элитном киевском районе Конча-Заспа. Однако выяснилось, что некоторое время назад она тайно переехала оттуда. Теперь София Ротару живет в Италии. Ей захотелось быть на Сардинии, где раньше она часто отдыхала.

Вместе с певицей в Италию уехал ее сын Руслан с женой. А вот внуки Ротару находятся в США, но поддерживает связь с бабушкой и приезжают к ней в гости.

«Ротару много лет подряд проводила отпуск на Сардинии. И поэтому, когда встал вопрос, куда уехать из Киева, она отправилась туда. Там София Михайловна купила за 4 млн евро (более 385 млн руб.) виллу на берегу моря. А вслед за ней - яхту почти за 1 млн евро (более 96 млн руб.). Их Ротару оформила на своего сына Руслана», – рассказали KP.RU. в окружении певицы.

Напомним, что два года назад произошел неприятный инцидент. Тогда сына и внука Софии Ротару задержали, когда они хотели пересечь молдавскую границу. Их поместили в следственный изолятор. София Михайловна смогла им помочь. В итоге мужчин отпустили.