Ольга Орлова заявила, что Андрей Малахов не выпустил в эфир шоу с ее участием

Ольга Орлова уже давно стала известной персоной. Раньше она выступала на сцене, а теперь ведет шоу «Дом-2». Телеведущая за последние годы пережила много изменений в жизни. Она снова вышла замуж и родила дочку Анну. На этот раз артистка пообщалась с поклонниками. Некоторое время назад Ольга Орлова отправилась на съемки шоу «Прямой эфир», где дала интервью Андрею Малахову. Однако фанаты так и не увидели этот выпуск, поэтому спросили, где его найти.

После этого Орлова решила объяснить, что посмотреть его нельзя.

«К сожалению, нигде. Из-за определенных обстоятельств программа не вышла в эфир. Но мы с Андреем обязательно сделаем новую», – высказалась телеведущая.

Напомним, что ранее Ольга Орлова также была в передаче у Андрея Малахова, когда умерла Анастасия Заворотнюк. Примечательно, что тогда Орлову подвергли критике за то, что она отправилась на телевидение, чтобы обсудить жизнь своей подруги.