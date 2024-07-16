Сергей Бурунов раскрыл секрет своего похудения: «Рецепт прост — не жрать»

Сергей Бурунов стал одним из самых известных персон в мире кино. Он многим знаком по сериалу «Полицейский с Рублевки», а также в прошлом году снялся в нашумевшей картине «Слово пацана».

В свои 47 лет Сергей Бурунов не женат. Недавно актер даже признался, что для ему тяжело от мысли, что он не состоялся как отец. Про личную жизнь артист говорит редко. Но он рассказывал, что романы у него были.

Недавно Сергей Бурунов резко похудел. В шоу «Вопрос ребром» его спросили, как ему это удалось. Примечательно, что он намекнул, что у него были сложные отношения.

«На счет «жестко похудел» – это громко сказано. Рецепт прост – не жрать. Ну и иногда в зал сходить. В зал я ленюсь ходить, я же скуф. Нужно немножко ограничить себя в еде. Либо, но это радикальная мера, найти себе какие-нибудь абьюзивные отношения. И тогда похудеете сразу», – рассказал Сергей.

Поклонники были рады, так как боялись, что актер чем-то болен.