Кейт Миддлтон показала, как Шарлотта и Луи смотрели дома по телевизору финал Евро-2024

Это лето особенно насыщенно спортивными событиями. Недавно состоялся финал Евро-2024. За кубок и звание чемпионов Европы по футболу боролись сборные Англии и Испании. На стадион в Берлине приехал принц Уильям со старшим сыном Джорджем. Он болел за команду своей страны. Но англичане проигралисо счетом 2:1. Член королевской семьи был расстроен, но все же похвалил сборную в соцсетях и заявил, что все равно гордится ими. Оказалось, что Кейт Миддлтон тоже смотрела матч, но дома с младшими детьми.

Принцесса Уэльская засняла принца Луи и принцессу Шарлотту, которые в футболках сборной страны сидели у телевизора и смотрели чемпионат.