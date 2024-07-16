Кейт Миддлтон показала, как Шарлотта и Луи смотрели дома по телевизору финал Евро-2024

Это лето особенно насыщенно спортивными событиями. Недавно состоялся финал Евро-2024. За кубок и звание чемпионов Европы по футболу боролись сборные Англии и Испании. На стадион в Берлине приехал принц Уильям со старшим сыном Джорджем. Он болел за команду своей страны. Но англичане проигралисо счетом 2:1. Член королевской семьи был расстроен, но все же похвалил сборную в соцсетях и заявил, что все равно гордится ими. Оказалось, что Кейт Миддлтон тоже смотрела матч, но дома с младшими детьми.
Принцесса Уэльская засняла принца Луи и принцессу Шарлотту, которые в футболках сборной страны сидели у телевизора и смотрели чемпионат.
«Командная работа, смелость и целеустремленность, "Трех львов" были вдохновением для всех нас. Поздравляем Испанию», — написала Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон засняла детей. Фото: соцсети Кенсингтонского дворца
К слову, в этот день Миддлтон была на закрытии Уимблдонского турнира. Она пришла с 9-летней Шарлоттой. Принцесса Уэльская сейчас борется с раком. Она проходит химиотерапию, поэтому редко выходит в свет. На на этот раз жена принца Уильяма выглядела лучезарной. Она вручила кубок победителю.
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