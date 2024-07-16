Александр Головин — о жене-актрисе: «К съемкам любовных сцен ревностно отношусь»

Александр Головин долго был завидным холостяком. Он стал знаменитым после выхода фильма «Сволочи». Потом актер блистал в сериале «Кадетство». Единственный роман, который стал громким, случился на съемках в фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». У него случилась короткая влюбленность в гримера Светлану Белогурову. Она родила ребенка, но артист не помогал ей. В итоге ей пришлось пойти на телевидение и сделать ДНК-тест, чтобы через суд добиться алиментов.

А в 2023 году Головин неожиданно женился. Он сыграл свадьбу с коллегой Александрой Поповой. На днях они отметили первую годовщину. Актер заявил, что избранница делает его счастливым.

«Мы работаем над продолжением нашего рода», – признался он.

Александр Головин рассказал в интервью, что долго думал, как сделать предложение руки и сердца. Он нашел ювелиров, которые сделали красивое кольцо для его возлюбленной. Актер похвастался, что супруга его во всем понимает и поддерживает. Он признался, что пока сложность лишь в том, что они оба бывают в разъездах и порой им приходится быть на расстоянии друг от друга.

«К съемкам любовных сцен ревностно отношусь. Кроме шуток. Супруга об этом знает, и сама старается избирательно подходить к проектам, не соглашается на проходные сериалы с обнаженными сценами. Что же касается поцелуев с партнерами, это все-таки наша работа, к подобным вещам мы оба подходим с пониманием», — поделился Головин, пишет «Антенна-Телесемь».