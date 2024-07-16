Дочь Александра Малинина уехала отдыхать с женихом в Форте-деи-Марми после окончания колледжа

Устинья Малинина является гордостью своего отца Александра Малинина. Она пошла по его стопам. Уже давно наследница артиста учится в Лондоне. Этим летом она окончила Королевский колледж музыки. Устинья собирается стать оперной певицей. А пока она устроила себе отпуск. Дочка Малинина приехала на дорогой курорт Форте-деи-Марми. С ней проводит время жених Зак. Они наслаждаются романтичной атмосферой на морском побережье.
В соцсети Устинья Малинина выложила кадры, на которых похвасталась своими летними нарядами. С собой она привезла много платьев. Наследница артиста следит за фигурой.
Устинья Малинина. Фото: соцсети Устиньи Малининой
Своего возлюбленного она редко показывает в соцсети. Но на этот раз Устинья в белом платье с ним отдыхала на пляже, обнималась и танцевала, целовалась на фоне заката.
Поклонники восхитились тем, как выглядит 23-летняя певица. Многие ждут, когда она решится сыграть свадьбу. Фанаты уверены, что ей захочется пышного торжества.
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Устинья Малинина с женихом. Фото: соцсети Устиньи Малининой
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