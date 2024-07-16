Советскую актрису Любовь Стриженову похоронили в мужском монастыре

Екатерина Стриженова много лет работает на телевидении. Не так давно она сообщила, что в ее семье случилось горе. Умерла мама ее мужа Александра Стриженова Любовь. Она была советской актрисой. Зрители ее видели в фильме «Вечный зов». Но потом она завершила карьеру и стала монахиней. Артистка умерла 11 июля 2024 года после инсульта, ей было 83 года. По словам Екатерины Стриженовой, у нее были замечательные отношения со свекровью. Она помогала им растить детей и во всем поддерживала.

Траурная церемонии прошла в Чувашии. Там простились с народной артисткой России. Отметим, что актриса долго жила в Киево-Николаевском женском монастыре. Она приняла монашеский постриг с именем Иудифь и находилась женском подворье преподобного Вассиана.

Похоронили Любовь Стриженову в Алатырском Троицком мужском монастыре. На прощании собрались ее родные. Приехал сын Александр, его супруга и другие родственники. Все они тяжело переживают смерть артистки.