Горбачева призналась, что поскандалила с Дюжевым на съемках: «Слушай, я горячая»

Ирина Горбачева уже давно снимается в кино. Она многим знакома по сериалу «Чики». Актриса носит короткую стрижку. Она выглядит ярко и не боится демонстрировать свой характер. Уже дважды артистка пережила развод. На этот раз Ирина Горбачева стала гостьей передачи Павла Воли. Там она раскрыла подробности конфликта с Дмитрием Дюжевым. Телеведущему было интересно, как так вышло.

«У вас какие-то напряги были с Дюжевым на съемках? Чуть ли не до драки дошло. У меня в связи с этим вопрос: хорошо ли Дюжев держит удар?» — уточнил ведущий «Шоу Воли» Павел Воля.

Но Ирина Горбачева призналась, что им все же удалось наладить отношения. Она не стала утаивать, что очень эмоциональна.

«Конфликт был, и мы его классно разрешили, как взрослые люди. Слушай, я горячая…», – пояснила звезда.

К слову, конфликты у Ирины Горбачевой случаются часто. В какой-то момент у нее случился конфликт с продюсерами сериала «Чики». Однако потом она осознала, что не права и попросила у них прощения.