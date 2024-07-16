Хмельницкая продолжала переписываться с бывшим женихом после расставания: «Долго мучили друг друга»

Алена Хмельницкая уже много лет строит карьеру в кино. Она в свои 53 года свободна. Актриса после развода с Тиграном Кеосаяном имела длительные отношения с бизнесменом Александром Синюшиным. Они даже готовы были к браку, но Алена ответила на предложение отказом. Избранник был на 13 лет младше артистки. В 2022 году они расстались. По словам звезды, они постепенно шли к этому моменту. Для Алены Хмельницкой расставание было болезненным.

«Не могу об этом говорить… Я благодарна за все хорошее, что у нас было. Я все помню и ни о чем не жалею. Сейчас мы идем разными дорогами», – отметила Хмельницкая.

По ее словам, за 8 лет отношений было много разных моментов и они медленно шли к расставанию, а вот само решение приняли быстро. Но даже после этого актриса продолжала общаться с ним, что для нее было тяжелым моментом.

«Легче стало не сразу. Сначала очень странные ощущения. Ты вообще не отдаешь себе отчета в происходящем… Мы еще достаточно долго мучили друг друга всякими переписками», — поделилась Алена, пишет «СтарХит».