21-летняя внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж

Наталья Михалкова. Фото: соцсети Натальи Михалковой

Наталья Михалкова в белом платье и фате танцевала с отцом на своей свадьбе.

У Никиты Михалкова большая семья. У него есть сын от первого брака, а также еще сын Артем и две дочки Надежда и Анна от второй жены Татьяны. Более того, режиссер давно стал дедушкой. Одна из его внучек Наталья недавно вышла замуж. Она выложила фотографии с тайной свадьбы. Она показала свой свадебный образ. А вот лицо жениха решила скрыть.

Наталья выбрала белое платье с корсетом из плотной ткани и юбкой, драпированной складками на линии живота. Ее прическа состояла из слегка завитых локонов, а аксессуарами стали аккуратные серьги и длинная фата. Отказавшись от перчаток и ожерелья, невеста создала легкий и воздушный образ.

 

Наталья скрыла внешность жениха. Фото: соцсети Натальи Михалкова

Снимки с торжества не были опубликованы представителями звездного семейства. На фотографиях, которые появились в социальных сетях, лица невесты, жениха и партнера по танцу были обрезаны. Вероятно, танцем с отцом руководил Артем Михалков.

Напомним, что Наталья родилась в браке Артема и Дарьи Михалковых. Они были вместе 13 лет, но потом развелись. Потом Артем познакомил 17-летнюю дочь со своим сыном Александром. Он был очень рад, когда они подружились. 

Бабушка Натальи рассказывала, что до пандемии много путешествовала с внучкой. Татьяна призналась, что в отпуске с Натальей ей очень комфортно.

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Для церемонии невеста выбрала классический образ. Фото: соцсети Натальи Михалковой

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