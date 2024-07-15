21-летняя внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж

У Никиты Михалкова большая семья. У него есть сын от первого брака, а также еще сын Артем и две дочки Надежда и Анна от второй жены Татьяны. Более того, режиссер давно стал дедушкой. Одна из его внучек Наталья недавно вышла замуж. Она выложила фотографии с тайной свадьбы. Она показала свой свадебный образ. А вот лицо жениха решила скрыть.

Наталья выбрала белое платье с корсетом из плотной ткани и юбкой, драпированной складками на линии живота. Ее прическа состояла из слегка завитых локонов, а аксессуарами стали аккуратные серьги и длинная фата. Отказавшись от перчаток и ожерелья, невеста создала легкий и воздушный образ.