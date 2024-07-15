21-летняя внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж

У Никиты Михалкова большая семья. У него есть сын от первого брака, а также еще сын Артем и две дочки Надежда и Анна от второй жены Татьяны. Более того, режиссер давно стал дедушкой. Одна из его внучек Наталья недавно вышла замуж. Она выложила фотографии с тайной свадьбы. Она показала свой свадебный образ. А вот лицо жениха решила скрыть.
Наталья выбрала белое платье с корсетом из плотной ткани и юбкой, драпированной складками на линии живота. Ее прическа состояла из слегка завитых локонов, а аксессуарами стали аккуратные серьги и длинная фата. Отказавшись от перчаток и ожерелья, невеста создала легкий и воздушный образ.
Наталья скрыла внешность жениха. Фото: соцсети Натальи Михалкова
Снимки с торжества не были опубликованы представителями звездного семейства. На фотографиях, которые появились в социальных сетях, лица невесты, жениха и партнера по танцу были обрезаны. Вероятно, танцем с отцом руководил Артем Михалков.
Напомним, что Наталья родилась в браке Артема и Дарьи Михалковых. Они были вместе 13 лет, но потом развелись. Потом Артем познакомил 17-летнюю дочь со своим сыном Александром. Он был очень рад, когда они подружились.
Бабушка Натальи рассказывала, что до пандемии много путешествовала с внучкой. Татьяна призналась, что в отпуске с Натальей ей очень комфортно.
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Для церемонии невеста выбрала классический образ. Фото: соцсети Натальи Михалковой
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