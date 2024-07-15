Певец Томас Н’Эвергрин заявил, что он виноват в разводе с экс-солисткой «А-Студио» Полиной Гриффис

Томас Н’Эвергрин многим знаком по конкурсу «Евровидение». На этот раз он приехал в Витебск на «Славянский базар». Там артист из Дании оценивает выступления участников. Многие его восхищают своим мастерством и талантом. Сам Томас хорошо говорит на русском языке, так как уже 9 лет состоит в браке с российской актрисой Валерией Жидковой. На время фестиваля они находятся в разлуке, но артист заявил, что скучает по избраннице.

«Благодаря ей я многое понимаю и могу разговаривать по-русски. Русская жена — самая лучшая в мире. Я это точно знаю», — заверил Н’Эвергрин.

К слову, это его второй брак. Первая жена у певца тоже была русская, но они не долго смогли прожить вместе. Артист назвал причину развода с экс-солисткой «А-Студио» Полиной Гриффис.

«Проблема во мне», — признался он.

Но это точно не касается готовки. Томас берет на себя все, что связано с кухней. Он заявил, что борщ готовит лучше жены, пишет « МК ».