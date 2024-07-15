Собчак заявила, что Пугачевой стоит экспериментировать со стилем: «Есть очень много вещей, которые ей бы пошли»

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене и славится своим стилем. Она долго носила балахоны, которые стали ее фишкой. Одевали артистку Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев и другие модельеры. Ксения Собчак в новом выпуске «Осторожно, Собчак» общалась с современными стилистами. Она сама примерила десятки разных образов.

И телеведущая решила высказаться о стиле Пугачевой. Она посчитала, что никому не удавалось «застилизовать» ее удачно. Звезда выделила только одну фотосессию для глянца, которая ей понравилась.

«Если бы я была стилистом, меня бы очень вдохновило, это ни у кого не получалось, Аллу Борисовну застилизовать. Это очень круто. У нее была только одна классная съемка в Vogue, когда ей по-другому сделали волосы, стиль. А так она прям мега личность, но мне кажется, есть очень много вещей, которые ей бы пошли, если бы она была готова на эксперимент», — высказалась Собчак.