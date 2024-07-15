Собчак раскритикова стилиста, который перевоплотил ее в принцессу Диану: «Меня муж из дома выгонит»

Ксения Собчак много лет является частью шоу-бизнеса. Она привыкла к тому, что на нее обращено много внимания. Телеведущая любит облачаться в яркие образы. Она раньше не пользовалась услугами стилиста, но теперь с радостью обращается к специалистам. Блондинка в своей передаче «Осторожно, Собчак» решилась на эксперимент. Она предложила стилистам ее преобразить. Примечательно, что ее бывший сотрудник Игорь Андреев захотел оттолкнуться от образа принцессы Дианы.

Стилист предложил ей надеть парик, а также элегантные луки в стиле леди Ди. Она сразу отметила, что это совсем не в ее вкусе. Ей даже показалось, что из нее сделали ее маму Людмилу Нарусову. Она решила, что это не понравится ее мужу Константину Богомолову.

«Мне вообще не нравится, как ты меня сегодня сделал. Без обид. Я тебя очень люблю. Я видела фотографии. Я понимаю, что они бомбические. Но я понимаю, что с такой прической я никуда бы не вышла. Мне кажется, что мне плюс 40 и что ты стебешься надо мной, делая из меня Людмилу Борисовну. Меня муж из дома выгонит конкретно. Он и так, когда что-то говорит: «Ты превращаешься в маму». А тут точно», — сказала Ксения.