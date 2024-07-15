Алексей Чадов признался, что у него был конфликт с бывшим мужем Дарьи Мельниковой: «Всегда знал, что это гнилой человек»

Актер Артур Смольянинов* был признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ, затем его внесли в список террористов и экстремистов. Его бывшая жена Дарья Мельникова признавалась, что часто страдала из-за вспыльчивого характера звезды. Ей приходилось просить совета у коллег, когда у актера с кем-то случались конфликты. После 8 лет совместной жизни они развелись.

На этот раз Алексей Чадов признался, что у него были напряженные отношения со Смольяниновым*. Они снимались вместе в фильме «9 рота».

«Я с ним не общаюсь, потому что всегда знал, что это гнилой человек. Смольянинов*, он сложный сам по себе. У меня был с ним конфликт на съемочной площадке. И сейчас он себя показал», — высказался Чадов.

А Алексей Огурцов вспомнил, как Мельникова беспокоилась за мужа, когда он повздорил с осетинами и другими кавказцами, они грозились его лишить жизни. Тогда Огурцов записал видео с коллегами, где попросил Артура* быть человеком. Но покаяться артист не захотел и продолжил себя вести как и раньше. Это Алексею показалось смешным. Об этом он сказал в эфире шоу «Так сказать» для платформы RuTube.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.