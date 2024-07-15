Инна Жиркова узнала пол четвертого ребенка на гендерной вечеринке

Инна Жиркова счастлива в браке с футболистом Юрием Жирковым. Пара вместе много лет и растит троих детей: сына Дмитрия, дочку Милану и еще одного сына Даниила. А недавно модель объявила, что снова беременна. Она уже не скрывает округлившийся живот. Примечательно, что супруги захотели устроить гендерную вечеринку, чтобы узнать пол будущего ребенка. Они заказали коробку с воздушными шарами, которую открыли перед гостями.

Все решили одеться в белое. Сама Инна была в мерцающем вечернем платье. Когда дети и родители подняли крышку, то взлетели голубые воздушные шары. Это означало, что в семье родится еще один мальчик. Больше всего удивилась дочка пары. Милана открыла удивленно рот и округлила глаза.