Вдова Юдашкина отметила день рождения внучки в Америке: «Нашей Агате два года!»

Валентин Юдашкин успел познакомиться с внучкой перед смертью. Фото: Global Look Press

Марина Юдашкина в шортах прогулялась с дочкой, зятем и внуками по Диснейленду.

Недавно Марина Юдашкина делилась кадрами из дома. Она занимается огородом. После смерти Валентина Юдашкина ее отрадой стали внуки. Она тепло общается с дочкой Галиной и зятем Петром. Вдова модельера ездит к ним в Дубай. А этим летом звездная семья устроила большое путешествие. В июле они приехали в США. Там отметила день рождения младшая внучка кутюрье Агата. 

Галина решила устроить праздник и сводить всех детей в Диснейленд. 

На новом фото Марина предстала в шортах и футболке. Она позировала с дочкой и зятем. Рядом стояли внуки Аркадий и Анатолий. У них у всех были нарисованы на футболках Микки Маус или Минни Маус. А именинница была в юбке в горох и ободке с ушками Минни Маус. Она радостно улыбалась. 

Марина Юдашкина с семьей в Диснейленде. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

«Сегодня день рождения нашей Агате 2 года! Расти любимая счастливой!» — написала вдова Юдашкина.

Примечательно, что с этим событием кроху поздравили Игорь Крутой, Елена Малышева, а также другие известные персоны. Поклонники восхитились семейным фото. Многие считают, что Агата растет копией своего знаменитого дедушки. 

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