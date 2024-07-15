Вдова Юдашкина отметила день рождения внучки в Америке: «Нашей Агате два года!»

Недавно Марина Юдашкина делилась кадрами из дома. Она занимается огородом. После смерти Валентина Юдашкина ее отрадой стали внуки. Она тепло общается с дочкой Галиной и зятем Петром. Вдова модельера ездит к ним в Дубай. А этим летом звездная семья устроила большое путешествие. В июле они приехали в США. Там отметила день рождения младшая внучка кутюрье Агата.
Галина решила устроить праздник и сводить всех детей в Диснейленд.
На новом фото Марина предстала в шортах и футболке. Она позировала с дочкой и зятем. Рядом стояли внуки Аркадий и Анатолий. У них у всех были нарисованы на футболках Микки Маус или Минни Маус. А именинница была в юбке в горох и ободке с ушками Минни Маус. Она радостно улыбалась.
Марина Юдашкина с семьей в Диснейленде. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
«Сегодня день рождения нашей Агате 2 года! Расти любимая счастливой!» — написала вдова Юдашкина.
Примечательно, что с этим событием кроху поздравили Игорь Крутой, Елена Малышева, а также другие известные персоны. Поклонники восхитились семейным фото. Многие считают, что Агата растет копией своего знаменитого дедушки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: