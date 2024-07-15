Актриса фильма «А зори здесь тихие» Женя Малахова родила второго ребенка

Женя Малахова снимается в кино. Она известна по ролям в фильмах «Адвокат», «Любовь в большом городе 2», «Однажды в Ростове», «А зори здесь тихие…», «Яна+Янко», «Время дочерей», «Француз» и других.
Уже семь лет она строит отношения с бизнесменом Андреем Тарасовым. У пары растет сын, которому будет два года. А недавно актриса объявила о второй беременности. Она не стала прятать округлившийся живот. И вот 15 июля звезда сообщила, что снова стала мамой.
В соцсети она выложила первые кадры из роддома. Она держала на руках новорожденного малыша.
«Добро пожаловать в этот мир», — написала актриса.
Радостное событие случилось 12 июля.
Женя Малахова снова стала мамой. Фото: соцсети Жени Малаховой
Коллеги и друзья поздравили пару. Многие предположили, что у Жени родилась дочка, так как ребенок был в розовой пеленке.
Напомним, что долгое время Малахова встречалась с режиссером Ренатом Давлетьяровым. В 2014 году пара поженилась, но уже через 5 лет они развелись.
Потом Евгения Малахова начала встречаться с бизнесменом Андреем Тарасовым, но скрывала это от всех. В 2020 году влюбленные решили сыграть свадьбу. В 2022 году у пары родился первый ребенок.
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