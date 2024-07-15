Актриса фильма «А зори здесь тихие» Женя Малахова родила второго ребенка

Женя Малахова снимается в кино. Она известна по ролям в фильмах «Адвокат», «Любовь в большом городе 2», «Однажды в Ростове», «А зори здесь тихие…», «Яна+Янко», «Время дочерей», «Француз» и других.

Уже семь лет она строит отношения с бизнесменом Андреем Тарасовым. У пары растет сын, которому будет два года. А недавно актриса объявила о второй беременности. Она не стала прятать округлившийся живот. И вот 15 июля звезда сообщила, что снова стала мамой.

В соцсети она выложила первые кадры из роддома. Она держала на руках новорожденного малыша.

«Добро пожаловать в этот мир», — написала актриса.

Радостное событие случилось 12 июля.