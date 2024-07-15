Дмитрий Минченок рассказал, что Людмила Зыкина получила однажды драгоценный подарок от мужа Гридина

Людмила Зыкина была известной исполнительницей. Она умерла в 2009 году в 80 лет. Певица была четыре раза в браке. Она не стала мамой, но оставила после себя богатое творчество. Так на днях Нина Шацкая спела песню «Течет Волга» в спектакле «Людмила Зыкина. Исповедь. 17 лет тайны». Она стала русском голосом Международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Автор спектакля Дмитрий Минченок рассказал, что основой для этой работы стали воспоминания коллег Зыкиной и самой близкой подруги детства.

У нее была яркая личная жизнь. По словам Дмитрия, певица выбирала себе артистичных мужчин. Он вспомнил, что композитор и дирижер Виктор Гридин повлиял положительно на артистку. За последнего мужа она вышла уже после 50 лет. Минченок считает, что тогда у Зыкиной прошел резкий рывок и она вышла на новый уровень вокала. По его словам, муж стал для нее вдохновением. А однажды Гридин сделал особый подарок возлюбленной.

«Я тебе подарю два бриллианта», — сказал он, но Зыкина посмеялась: «Ты не разбираешься в камнях!» — «Закрой глаза и протяни руки», — велел он и вложил ей в ладони две партитуры: «Цыганскую рапсодию» и «Карело-финскую польку». И правда, публика принимала на концертах эти произведения так, как будто Фредди Меркьюри начинал свою «Богемскую рапсодию», — пояснил Дмитрий « МК ».